2020-03-12T13:31:42+03:00
Общество

Орловцев приглашают на гала-концерт фестиваля «Мы вместе»

Люди с инвалидностью удивят своими талантами и поделятся с гостями позитивным настроем
Наталья Меркулова
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Орловцев приглашают на гала-концерт фестиваля «Мы вместе»Орловцев приглашают на гала-концерт фестиваля «Мы вместе»Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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Завтра,13 марта, в Орле состоится гала-концерт II областного фестиваля людей с ограниченными возможностями здоровья "МЫ ВМЕСТЕ". Они удивят свои таланты и поделятся с гостями позитивным настроем.

В областной центр съедутся участники фестиваля со всего региона. Его лауреаты и финалисты представят вокальные и хореографические номера, прочтут авторские стихотворения и исполнят актерские импровизации.

Кроме того, гостей концерта будет ждать выставка творческие работы в номинациях "Прикладное художественное творчество", "Изобразительное искусство" и "Фотоискусство".

- Приглашаем всех жителей и гостей нашего города посетить ежегодный гала-концерт, поддержать участников и посмотреть на лучшие концертные номера лауреатов и призеров фестиваля со всей Орловской области, - говорят организаторы.

Вход свободный. Телефон для справок: (4862) 33-09-15.

КОГДА? ГДЕ?

13 марта, в 14:00

КДЦ "Металлург" (ул. Металлургов, 17)

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ИСТОЧНИК KP.RU

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