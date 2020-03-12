Орловцев приглашают на гала-концерт фестиваля «Мы вместе»
Завтра,13 марта, в Орле состоится гала-концерт II областного фестиваля людей с ограниченными возможностями здоровья "МЫ ВМЕСТЕ". Они удивят свои таланты и поделятся с гостями позитивным настроем.
В областной центр съедутся участники фестиваля со всего региона. Его лауреаты и финалисты представят вокальные и хореографические номера, прочтут авторские стихотворения и исполнят актерские импровизации.
Кроме того, гостей концерта будет ждать выставка творческие работы в номинациях "Прикладное художественное творчество", "Изобразительное искусство" и "Фотоискусство".
- Приглашаем всех жителей и гостей нашего города посетить ежегодный гала-концерт, поддержать участников и посмотреть на лучшие концертные номера лауреатов и призеров фестиваля со всей Орловской области, - говорят организаторы.
Вход свободный. Телефон для справок: (4862) 33-09-15.
КОГДА? ГДЕ?
13 марта, в 14:00
КДЦ "Металлург" (ул. Металлургов, 17)
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