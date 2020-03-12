2020-03-12T12:39:13+03:00
Общество

На улице 5 Августа в Орле ограничат движение до конца лета

Дорогу ждет длительный ремонт
Наталья Меркулова
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На улице 5 Августа в Орле ограничат движение до конца летаНа улице 5 Августа в Орле ограничат движение до конца летаФото: Архив "КП"
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На улице 5 Августа в Орле ограничат движение до конца лета. Об этом сообщает пресс-служба Администрации города.

Временные неудобства для автомобилистов могут возникнуть с 20 марта до 31 августа на участке от моста Дружбы до улицы 1-я Курская и на улице Тульской.

Кроме того, движение будет ограничено на улице Васильевской. Это связано с ремонтом улично-дорожной сети. Напомним, в этом году он затронет 11 городских дорог.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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