На улице 5 Августа в Орле ограничат движение до конца лета
На улице 5 Августа в Орле ограничат движение до конца лета. Об этом сообщает пресс-служба Администрации города.
Временные неудобства для автомобилистов могут возникнуть с 20 марта до 31 августа на участке от моста Дружбы до улицы 1-я Курская и на улице Тульской.
Кроме того, движение будет ограничено на улице Васильевской. Это связано с ремонтом улично-дорожной сети. Напомним, в этом году он затронет 11 городских дорог.
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ИСТОЧНИК KP.RU