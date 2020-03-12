2020-03-12T12:40:15+03:00
Происшествия

Под Орлом молодой лихач на "ВАЗе" протаранил забор и столб

В ДТП получил травмы несовершеннолетний пассажир отечественной легковушки
Ольга СУПОНЕВА
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Фото с места аварии: УГИБДД по Орловской областиФото с места аварии: УГИБДД по Орловской области
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В Орловской области молодой водитель на "ВАЗе" протаранил забор и металлическую газовую трубу. В ДТП травмы получил несовершеннолетний пассажир отечественной легковушки.

Авария произошла вечером среды, 11 марта. В начале десятого 22-летний парень за рулем "Двендацатой" ехал по страссе М-2 "Крым" со стороны Орла в сторону Курска. В Кромском районе лихач не справился со своей машиной, врезался сначала в забор, а потом и столб. Сам водитель не пострадал, а вот его 17-летнему пассажиру досталось.

- В результате ДТП несовершеннолетний пассажир получил телесные повреждения, не госпитализирован, - сообщили "КП" в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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