12 Март 2020 2020-03-12T12:03:56+03:00

Под Орлом автомобиль «Рено» сбил пенсионера на велосипеде. Фото: УГИБДД УМВД России по Орловской области.

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Вчера, 11 марта, на автодороге «Орел – Тамбов» иномарка сбила пенсионера на велосипеде. Пожилому мужчине понадобилась медицинская помощь.

Как стало известно, ДТП произошло в районе 9 часов вечера в районе 141 км. 33-летний водитель со стороны Ельца в сторону областного центра. В это же время впереди ехал велосипедист. Избежать столкновения не удалось.

- 70-летний мужчина получил телесные повреждения и был отпущен на амбулаторное лечение, - сообщили «КП» в УГИБДД УМВД России по Орловской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU