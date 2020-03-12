Под Орлом автомобиль «Рено» сбил пенсионера на велосипеде
Вчера, 11 марта, на автодороге «Орел – Тамбов» иномарка сбила пенсионера на велосипеде. Пожилому мужчине понадобилась медицинская помощь.
Как стало известно, ДТП произошло в районе 9 часов вечера в районе 141 км. 33-летний водитель со стороны Ельца в сторону областного центра. В это же время впереди ехал велосипедист. Избежать столкновения не удалось.
- 70-летний мужчина получил телесные повреждения и был отпущен на амбулаторное лечение, - сообщили «КП» в УГИБДД УМВД России по Орловской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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