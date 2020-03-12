2020-03-12T12:06:12+03:00
Общество

Общественники призвали администрацию Орла привести в порядок затапливаемый переход

Активисты ОНФ просят разобраться с проблемой, ставшей головной болью для пешеходов
Ольга СУПОНЕВА
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В дождь переход оказывается под водой. Фото: ОНФ в Орловской областиВ дождь переход оказывается под водой. Фото: ОНФ в Орловской области
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В Орле общественники обратились в горадминистрацию с просьбой привести в порядок пешеходный переход на Московской улице. Дело в том, что зебру в районе 112-го дома постоянно затапливает во время осадков, что стало настоящей головной болью для пешеходов.

В региональный штаб ОНФ с жалобой обратились жители Московской улицы. Горожане рассказали, что пешеходный переход оказывается под слоем воды даже при небольшом дожде, ситуация повторяется из года в год. Орловцы уверены - здесь неправильно обустроена система водоотведения. Когда зебра оказывается под водой, возникают сложности не только с переходом дороги, но и с посадкой в общественный транспорт, ведь рядом расположена остановка.

- Граждане подвергают свою жизнь опасности по причине того, что переходят дорогу не на пешеходном переходе. Поэтому мы обращаем внимание администрации Орла на данную проблему и просим обустроить водоотвод с пешеходного перехода. Замечу, что рядом располагается школа №7, ученики которой также переходят дорогу из-за подтопления пешеходного перехода в неположенных местах, - прокомментировали ситуацию в региональном штабе ОНФ.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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