2020-03-12T11:42:16+03:00
Общество

Орловскую молодежь приглашают рассказать о своих StartUp-проектах

В регионе стартовал конкурс «Бизнес поколение – 2020»
Наталья Меркулова
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Орловскую молодежь приглашают рассказать о своих StartUp-проектахОрловскую молодежь приглашают рассказать о своих StartUp-проектах
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2 марта в Орловской области стартовал конкурс среди предпринимателей «Бизнес поколение – 2020». Молодежь призывают рассказать о своих полезных StartUp-проектах.

Стать участниками конкурса могут предприниматели в возрасте от 18 до 35 лет. Заявить о себе можно в 8 номинациях: «Интернет-прорыв», проекты для поддержания здоровья, благотворительность, волонтерство и производства региональной продукции. Отдельная номинация для девушек-предпринимателей и лучших молодых работодателей.

Заявки принимаются до 19 мая по ссылке.

- Торжественное награждение победителей состоится в День российского предпринимательства 26 мая, - рассказали «КП» в пресс-службе Администрации города Орла.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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