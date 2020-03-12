2020-03-12T09:26:58+03:00
Общество

Под Орлом автомобильный вор бросил свою добычу и сам пришел в полицию

24-летний парень признался, что хотел продать чужой «ВАЗ», но передумал
Наталья Меркулова
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Под Орлом автомобильный вор бросил свою добычу и сам пришел в полициюПод Орлом автомобильный вор бросил свою добычу и сам пришел в полициюФото: Архив "КП"
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В Урицком районе 24-летний парень угнал отечественную легковушку «ВАЗ 2107» прямо от дома владельца, но немного проехавшись на ней, передумал продавать и через два дня пришел с повинной в полицию.

Молодой человек бросил автомобиль на обочине дороги. Как позже признался горе-воришка полицейским, угнал он его подобрав ключи к двери.

- По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража». В настоящее время мужчина допрошен в качестве подозреваемого. Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - рассказали «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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