12 Март 2020 2020-03-12T09:26:58+03:00

Под Орлом автомобильный вор бросил свою добычу и сам пришел в полицию Фото: Архив "КП"

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В Урицком районе 24-летний парень угнал отечественную легковушку «ВАЗ 2107» прямо от дома владельца, но немного проехавшись на ней, передумал продавать и через два дня пришел с повинной в полицию.

Молодой человек бросил автомобиль на обочине дороги. Как позже признался горе-воришка полицейским, угнал он его подобрав ключи к двери.

- По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража». В настоящее время мужчина допрошен в качестве подозреваемого. Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - рассказали «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU