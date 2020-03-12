В Орле экс-глава Заводского района отправится в тюрьму за мошенничество
Орловский суд вынес окончательное решение по делу экс-главы администрации Заводского района областного центра. Бывший руководитель отправится в тюрьму на 3 года 6 месяцев за мошенничество в крупном размере.
Как следует из материалов дела, экс-глава района присвоил себе 2 миллиона 320 тысяч рублей местной жительницы под предлогом передачи ей в собственность земельного участка с котельной. При этом решение таких вопросов было не в его компетенции.
- Полученными средствами подсудимый распорядился по своему усмотрению. Доказано, что он действовал умышленно и с целью личного обогащения обманул потерпевшую. Суд признал его виновным с отбыванием срока в колонии общего режима и назначил штраф в размере 500 тысяч рублей, - рассказали «КП» в пресс-службе Орловского областного суда.
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ИСТОЧНИК KP.RU