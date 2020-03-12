В Орловской области оштрафовали МУП, задолжавший сотрудникам 360 тысяч рублей
В Корсаковском районе Орловской области местный МУП задолжал своим сотрудникам более 360 тысяч рублей и не спешил рассчитаться, пока в дело не вмешалась прокуратура.
Ведомство возбудило против директора предприятия дело об административном правонарушении по статье «Невыплата в установленный срок заработной платы». Наказанием для него оказался штраф в виде 10 тысяч рублей и обязательство погасить задолженность перед работниками.
- В результате принятых мер задолженность по заработной плате перед сотрудниками предприятия погашена, - сообщили «КП» в пресс-службе Прокуратуры Орловской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU