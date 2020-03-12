Орловский губернатор проинспектировал строительство ФАПов

12 Март 2020 2020-03-12T08:46:28+03:00

К концу года в районах области должны появиться 30 сельских медицинских пунктов

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Вчера, 11 марта, губернатор Орловской области Андрей Клычков побывал с рабочим визитом в Малоархангельском районе. В центре внимания главы региона оказались недавно построенные здесь модульные фельдшерско-акушерские пункты.

На появление в деревне Каменка и селе Дубовик полностью укомплектованных оборудованием ФАПов, обслуживающих около 570 местных жителей, было выделено 4 миллиона 600 тысяч рублей на каждый.

- В селе Дубовик по договоренности с местным предприятием была куплена новая машина скорой помощи. Приятно отметить, что фельдшером здесь работает уроженка села, вернувшаяся на родину из Подмосковья в рамках программы «Земский доктор», - рассказал Андрей Клычков на своей странице в соцсетях.

По словам главы региона, в ближайших планах комплексное развитие села, где в шаговой доступности будут учреждения здравоохранения, образования и культуры.

К концу этого года в сельской местности Орловской области должны появиться еще 30 ФАПов.

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ИСТОЧНИК KP.RU