Орловский губернатор проинспектировал строительство ФАПов
Вчера, 11 марта, губернатор Орловской области Андрей Клычков побывал с рабочим визитом в Малоархангельском районе. В центре внимания главы региона оказались недавно построенные здесь модульные фельдшерско-акушерские пункты.
На появление в деревне Каменка и селе Дубовик полностью укомплектованных оборудованием ФАПов, обслуживающих около 570 местных жителей, было выделено 4 миллиона 600 тысяч рублей на каждый.
- В селе Дубовик по договоренности с местным предприятием была куплена новая машина скорой помощи. Приятно отметить, что фельдшером здесь работает уроженка села, вернувшаяся на родину из Подмосковья в рамках программы «Земский доктор», - рассказал Андрей Клычков на своей странице в соцсетях.
По словам главы региона, в ближайших планах комплексное развитие села, где в шаговой доступности будут учреждения здравоохранения, образования и культуры.
К концу этого года в сельской местности Орловской области должны появиться еще 30 ФАПов.
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ИСТОЧНИК KP.RU