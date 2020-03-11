Под Орлом кроссовер "Рено" не поделил дорогу с автобусом
В орловском поселке Нарышкино столкнулись кроссовер "Рено" и автобус марки "ПАЗ". В аварии пострадал водитель автомобиля.
Дорожно-транспортное происшествие случилось накануне, 10 марта, подробности озвучили в Госавтоинспекции. Примерно в половине первого часа дня 58-летний водитель на иномарке ехал по районному центру (по дороге Орел-Брянск).
Фото: УГИБДД по Орловской области
- Он допустил столкновение с автобусом "ПАЗ", под управлением 49-летнего водителя. В результате ДТП водителю автомобиля Рено оказана медицинская помощь, не госпитализирован, - сообщили "КП" в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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