Под Орлом кроссовер "Рено" не поделил дорогу с автобусом

11 Март 2020 2020-03-11T12:57:28+03:00

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В орловском поселке Нарышкино столкнулись кроссовер "Рено" и автобус марки "ПАЗ". В аварии пострадал водитель автомобиля.

Дорожно-транспортное происшествие случилось накануне, 10 марта, подробности озвучили в Госавтоинспекции. Примерно в половине первого часа дня 58-летний водитель на иномарке ехал по районному центру (по дороге Орел-Брянск).

Фото: УГИБДД по Орловской области

- Он допустил столкновение с автобусом "ПАЗ", под управлением 49-летнего водителя. В результате ДТП водителю автомобиля Рено оказана медицинская помощь, не госпитализирован, - сообщили "КП" в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU