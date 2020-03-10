В Орловской области «Нива» протаранила автобус «Кромы-Железногорск»

10 Март 2020 2020-03-10T11:40:58+03:00

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Вчера, 9 марта, в поселке Кромы отечественная легковушка выехала на встречку и врезалась в маршрутку «Кромы-Железногорск». Автобус едва успел выехать с автостанции, когда на него вылетела «Нива».

Авария произошла в 19.20 на улице Карла Маркса в районе дома №20. Как сообщили «Комсомолке» в региональной Госавтоинспекции, 79-летний водитель легковушки не уступил дорогу автобусу на встречке. Столкновения избежать не удалось.

- В результате ДТП водитель автомобиля «Нива» с телесными повреждениями был доставлен в Кромскую центральную районную больницу, после оказания медицинской помощи отпущен. Его 78-летняя пассажирка доставили в Областную клиническую больницу. Женщина госпитализирована, - рассказали «КП» в ведомстве.

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ИСТОЧНИК KP.RU