10 Март 2020 2020-03-10T10:57:31+03:00

В Орловской области пьяный водитель сбил пешехода и скрылся. Фото: региональная Госавтоинспекция

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В воскресенье, 8 марта, в Глазуновском районе пьяный водитель на отечественной легковушке сбил пешехода. Происшествие случилось в районе девяти часов вечера.

Как стало известно «Комсомолке», 56-летний автолюбитель подшофе ехал на «ВАЗ 21102» из села Борисоглебское в деревню Ловчиково по автодороге «Змиёвка-Глазуновка-Тросна». На 22км 950м он сбил 37-летнего мужчину, который шел по дороге, и скрылся.

- В результате ДТП пешеход получил травмы и госпитализирован. Водитель, управлявший автомобилем в состоянии опьянения, уже найден, - рассказали «КП» в Госавтоинспекции Орловской области.

Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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ИСТОЧНИК KP.RU