Скончался водитель "ВАЗа", угодивший в ДТП на Карачевском шоссе Орла
Водитель легковой "Четырнадцатой", угодивший в ДТП на Карачевском шоссе Орла, скончался в больнице. Об этом сообщили в региональном УГИБДД, где также озвучили подробности жуткой аварии.
Как уже рассказывала "Комсомолка" своим читателям, происшествие случилось днем понедельника 9 марта на въезде в областной центр. 22-летний парень ехал за рулем отечественной легковушки по Карачевскому шоссе со стороны деревни Образцово в сторону Мостовой улицы. В какой-то момент молодой водитель вылетел на встречную полосу, однако в этот момент здесь шел грузовой "Мерседес" с полуприцепом. Машины столкнулись. "Четырнадцатую" смяло, словно жестянку.
На скорой парня увезли в больницу, однако врачи были бессильны: водитель скончался от травм, как сообщили "КП" в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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