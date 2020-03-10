Скончался водитель "ВАЗа", угодивший в ДТП на Карачевском шоссе Орла

10 Март 2020 2020-03-10T10:29:06+03:00

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Водитель легковой "Четырнадцатой", угодивший в ДТП на Карачевском шоссе Орла, скончался в больнице. Об этом сообщили в региональном УГИБДД, где также озвучили подробности жуткой аварии.

Как уже рассказывала "Комсомолка" своим читателям, происшествие случилось днем понедельника 9 марта на въезде в областной центр. 22-летний парень ехал за рулем отечественной легковушки по Карачевскому шоссе со стороны деревни Образцово в сторону Мостовой улицы. В какой-то момент молодой водитель вылетел на встречную полосу, однако в этот момент здесь шел грузовой "Мерседес" с полуприцепом. Машины столкнулись. "Четырнадцатую" смяло, словно жестянку.

На скорой парня увезли в больницу, однако врачи были бессильны: водитель скончался от травм, как сообщили "КП" в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU