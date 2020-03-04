4 Март 2020 2020-03-04T17:04:27+03:00

Почти 28 тысяч маленьких орловцев смогут побывать в детских лагерях. Фото: пресс-служба губернатора Орловской области

На летний отдых для ребят от 7 до 17 лет выделят 200 млн рублей

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Сегодня, 4 марта, в областной администрации прошло заседание Координационного совещания по обеспечению правопорядка. Одной из главных тем стало организация детского досуга.

В этом году смогут побывать в детских оздоровительных лагерях 27 тысяч 700 маленьких орловцев. Это более 97% детей региона в возрасте от 7 до 17 лет. На их летний отдых выделят 200 млн рублей.

- В ходе подготовки к летнему периоду особое внимание уделяется безопасности загородных и пришкольных оздоровительных учреждений. Сейчас идет проверка исправность пожарной сигнализации, наличие путей эвакуации и средств пожаротушения. Обследуют и системы видеонаблюдения, - сообщили «КП» в пресс-службе Правительства Орловской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU