Почти 28 тысяч маленьких орловцев смогут побывать в детских лагерях
Сегодня, 4 марта, в областной администрации прошло заседание Координационного совещания по обеспечению правопорядка. Одной из главных тем стало организация детского досуга.
В этом году смогут побывать в детских оздоровительных лагерях 27 тысяч 700 маленьких орловцев. Это более 97% детей региона в возрасте от 7 до 17 лет. На их летний отдых выделят 200 млн рублей.
- В ходе подготовки к летнему периоду особое внимание уделяется безопасности загородных и пришкольных оздоровительных учреждений. Сейчас идет проверка исправность пожарной сигнализации, наличие путей эвакуации и средств пожаротушения. Обследуют и системы видеонаблюдения, - сообщили «КП» в пресс-службе Правительства Орловской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU