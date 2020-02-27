2020-02-27T08:41:04+03:00
Общество

Среди орловских полицейских выбрали «Воина закона-2020»

Сотрудники полиции прошли испытания на смекалку, юмор и знание истории
Наталья Меркулова
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Сотрудники полиции прошли испытания на смекалку, юмор и знание истории. Фото: пресс-служба регионального УМВД РоссииСотрудники полиции прошли испытания на смекалку, юмор и знание истории. Фото: пресс-служба регионального УМВД России
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В Орле завершился областной конкурс среди сотрудников полиции. Восемь финалистов вышли на сцену, чтобы пройти самые необычные испытания.

Среди орловских полицейских выбрали «Воина закона-2020». Фото: пресс-служба регионального УМВД России

Среди орловских полицейских выбрали «Воина закона-2020». Фото: пресс-служба регионального УМВД России

Профессиональное мастерство и физическую подготовку полицейские продемонстрировали еще в первом этапе. На этот раз их ждали интеллектуальные и творческие испытания.

Конкурсантов проверили на знание истории России и Орловского края, умение танцевать, искрометно шутить и проявлять артистизм. Завершающим состязанием стал творческий конкурс, в котором участники показали отрывки из известных военных кинофильмов.

Полицейские проявили все свои таланты. Фото: пресс-служба регионального УМВД России

Полицейские проявили все свои таланты. Фото: пресс-служба регионального УМВД России

Как рассказали «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области, победителем стал участковый уполномоченный полиции по Заводскому району Орла Антон Требунских.

Второе место занял старший лейтенант полиции Табриз Набиев, госинспектор дорожного надзора ОГИБДД ОМВД России по Глазуновскому району, третье - старший сержант полиции Денис Сорокин, водитель Отдельного батальона ППС по городу Орлу.

Антон Требунских, Табриз Набиев и Денис Сорокин стали лучшими "Воинами закона-2020". Фото:пресс-служба регионального УМВД России

Антон Требунских, Табриз Набиев и Денис Сорокин стали лучшими "Воинами закона-2020". Фото:пресс-служба регионального УМВД России

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ИСТОЧНИК KP.RU

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