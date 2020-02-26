Орловцев приглашают на масленичные гуляния в Спасское-Лутовиново
В грядущую субботу жителей и гостей Орловской области приглашают в усадьбу писателя Ивана Тургенева на празднование Масленицы. В Спасском-Лутовиново пройдут народные гуляния с большой праздничной программой и радушным приемом.
Гостей будут встречать озорные скоморохи и коробейники. Не обойдется и без традиционной ярмарки, хороводов, народных игр, забав и мастер-классов. Атмосферу праздничного разгуляя создаст ансамблю «Славица».
Одним из самых приятных моментов праздника станут вкусные угощения от местных кулинаров – горячий медовый сбитень, блины с самой разнообразной начинкой, пироги, крендели и сахарный «лутовиновский» хворост по старинным рецептам.
- Вход на территорию усадьбы платный (120 рублей). Участие в мастер-классах и экскурсий оплачивается отдельно, - пояснили «КП» в пресс-службе музея-заповедника.
КОГДА? ГДЕ?
29 февраля, 12.00
территория музея-заповедника Спасское-Лутовиново
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ИСТОЧНИК KP.RU