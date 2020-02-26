26 Февр. 2020 2020-02-26T17:14:42+03:00

Орловцев приглашают на масленичные гуляния в Спасское-Лутовиново Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

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В грядущую субботу жителей и гостей Орловской области приглашают в усадьбу писателя Ивана Тургенева на празднование Масленицы. В Спасском-Лутовиново пройдут народные гуляния с большой праздничной программой и радушным приемом.

Гостей будут встречать озорные скоморохи и коробейники. Не обойдется и без традиционной ярмарки, хороводов, народных игр, забав и мастер-классов. Атмосферу праздничного разгуляя создаст ансамблю «Славица».

Одним из самых приятных моментов праздника станут вкусные угощения от местных кулинаров – горячий медовый сбитень, блины с самой разнообразной начинкой, пироги, крендели и сахарный «лутовиновский» хворост по старинным рецептам.

- Вход на территорию усадьбы платный (120 рублей). Участие в мастер-классах и экскурсий оплачивается отдельно, - пояснили «КП» в пресс-службе музея-заповедника.

КОГДА? ГДЕ?

29 февраля, 12.00

территория музея-заповедника Спасское-Лутовиново

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ИСТОЧНИК KP.RU