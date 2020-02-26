2020-02-26T17:13:11+03:00
Общество

В Черноземье пьяный хозяин на глазах у детей выкинул щенка из окна пятого этажа

Собачка погибла
Юрий КОЗЛОВ
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37-летний субъект, снимающий квартиру в доме № 10/1 на улице Юлиса Янониса Советского района Воронежа, на днях показал себя настоящим живодером. Как сообщили в «КП-Воронеж», мужчина напился, засунул своего щенка в мешок и выкинул его в окно пятого этажа. Малыш упал на асфальт и разбился насмерть. В это время внизу гуляли дети. Собачка погибла прямо у них на глазах. Шокированные ребятишки позвали взрослых, те вызвали полицию.

В региональном ГУ МВД сообщили, что по факту ЧП проводят проверку и решают вопрос о возбуждении уголовного дела по ч.2 ст. 245 УК РФ «Жестокое обращение с животными». Теоретически живодеру грозит до пяти лет лишения свободы. На практике обычно в этом случае все заканчивается штрафом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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