Содержащихся в СИЗО Орла угостят блинами
В следственном изоляторе Орла решили всех угостить блинами в честь масленичной недели. Содержащихся в СИЗО накормят традиционным праздничным кушаньем.
Включить блины в рацион всех, кто содержится сейчас в следственном изоляторе, приняло руководство СИЗО. Только сегодня повара напекли триста блинчиков.
- Масленица – один из самых радостных и светлых праздников. В нашем учреждении провести массовое мероприятие по режимным требованиям не получится, и поэтому было принято решение приготовить главное праздничное угощение - блины для всех кто находится в нашем следственном изоляторе, - рассказал заместитель начальника СИЗО-1 УФСИН России по Орловской области Константин Семочкин.
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ИСТОЧНИК KP.RU