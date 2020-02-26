2020-02-26T16:13:26+03:00
Общество

Содержащихся в СИЗО Орла угостят блинами

В следственном изоляторе проходит масленичная неделя
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: пресс-служба УФСИН России по Орловской областиФото: пресс-служба УФСИН России по Орловской области
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В следственном изоляторе Орла решили всех угостить блинами в честь масленичной недели. Содержащихся в СИЗО накормят традиционным праздничным кушаньем.

Включить блины в рацион всех, кто содержится сейчас в следственном изоляторе, приняло руководство СИЗО. Только сегодня повара напекли триста блинчиков.

- Масленица – один из самых радостных и светлых праздников. В нашем учреждении провести массовое мероприятие по режимным требованиям не получится, и поэтому было принято решение приготовить главное праздничное угощение - блины для всех кто находится в нашем следственном изоляторе, - рассказал заместитель начальника СИЗО-1 УФСИН России по Орловской области Константин Семочкин.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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