2020-02-26T13:18:56+03:00
Общество

Бюсты Героям-орловцам Рязанцеву и Скворцову откроют в Орле 2 марта

Церемония, в память о погибших в Чечне бойцах, состоится на бульваре Победы
Ольга СУПОНЕВА
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Церемония состоится 2 марта в 15.00 на бульваре ПобедыЦеремония состоится 2 марта в 15.00 на бульваре ПобедыФото: Ольга СУПОНЕВА
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В Орле откроют бюсты героям России Александру Рязанцеву и Алексею Скворцову. Память орловцев, погибших в боевых действиях в Чечне, увековечат и почтят на бульваре Победы.

В открытии участие примут родные Рязанцева и Скворцова, которые приедут в Орел из родных районов погибших Героев, где те и обрели последний приют - Должанского, Корсаковского. Поучаствуют в церемонии первые лица Орла и области, а также курсанты института МВД и сотрудники орловской полиции, росгвардии, ФСО.

Церемония начнется в 15.00 на бульваре Победы.

ДОСЬЕ "КП"

Алексей Скворцов - уроженец Должанского района. С 1994 года служил в органах внутренних дел: был принят на должность милиционера ОМОН. В 1996 году погиб в Чеченской республике при защите конституционного строя. За личное мужество и отвагу звание Героя России присвоено ему посмертно. Похоронен в д.Нижнее-Ольшанское Должанского района.

Александр Рязанцев - уроженец Корсаковского района Орловщины. В 1994 году, после окончания школы, поступил в военное училище. Гвардии лейтенант, командир взвода 3-й самоходной артиллерийской батареи 76-й гвардейской воздушно-десантной Краснознаменной дивизии. 29 февраля 2000 года погиб в бою. За личное мужество и отвагу звание Героя России присвоено ему посмертно. Похоронен на родине, в селе Войново.

ИСТОЧНИК KP.RU

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