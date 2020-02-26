2020-02-26T13:07:18+03:00
Общество

В Орле сняли с продажи семена огурца «Китайского болезнеустойчивого»

Необычными сортами овощей торговали в одном из магазинов областного центра
Наталья Меркулова
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В Орле сняли с продажи семена огурца «Китайского болезнеустойчивого»В Орле сняли с продажи семена огурца «Китайского болезнеустойчивого»Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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Специалисты регионального Управления Россельхознадзора провели проверку одной из орловских торговых точек и обнаружили необычные сорта овощей. Накануне нового дачного сезона производители решили развлечь покупателей оригинальностью.

Так на прилавках магазина можно было увидеть семена огурца «Китайского болезнеустойчивого», томата «Марфушечка душечка», «Красный петух», «Курочка-несушка», редиса «Белый медведь» и свеклы столовой «Червона вдова». Всего частный бизнесмен подготовил на продажу 9 партий семян (243 пакетов).

- Все представленные сорта не включены в Госреестр, а это значит, гарантий, что они не содержат ГМО и приспособлены к нашему климату нет. На предпринимателя наложен административный штраф, а семена сняты с реализации, - рассказали «КП» в пресс-службе ведовства.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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