В Орловском районе отремонтируют дворы
В 2020 году в нескольких поселениях Орловского района отремонтируют дворы. Уже подписаны контракты на благоустройство.
Порядок наведут в селе Плещеево (дома №1 и №2). Обойдется ремонт почти в 5 миллионов рублей. За эти деньги подрядчик по контракту должен уложить новый асфальт, обустроить тротуар, поставить фонари, постелить газон, а также обустроить детскую площадку с прорезиненным покрытием.
В деревне Шепино за 4,9 миллиона рублей рабочие должны устроить автомобильную дорогу и тротуар по улице Школьной, заасфальтировать двор, смонтировать ливневку, установить лавочки и урны.
В селе Лаврово по улице 8 Марта (дома №№5 и 7) рабочие уложат асфальт на проезжей части, построят тротуар, установят фонари, лавочки, урны, озеленят территорию. Обойдется работа в 3,4 миллиона рублей.
Также ремонт будет вестись в поселке Знаменка на Школьной улице (дома 1,2,3 и 6). На благоустройство предусмотрены средства в сумме 5,9 миллиона рублей.
- Подрядчик должен обустроить проезжую часть, тротуары и подходы к подъездам домов, поставить скамейки, урны, фонари, постелить газон, - рассказали в пресс-службе Администрации Орловского района.
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ИСТОЧНИК KP.RU