2020-02-26T12:28:06+03:00
Общество

В Орловском районе отремонтируют дворы

Благоустраивать дворовые территории будут в четырех поселениях
Ольга СУПОНЕВА
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Проект благоустройства в с. Плещеево. Фото: orlr.ruПроект благоустройства в с. Плещеево. Фото: orlr.ru
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В 2020 году в нескольких поселениях Орловского района отремонтируют дворы. Уже подписаны контракты на благоустройство.

Порядок наведут в селе Плещеево (дома №1 и №2). Обойдется ремонт почти в 5 миллионов рублей. За эти деньги подрядчик по контракту должен уложить новый асфальт, обустроить тротуар, поставить фонари, постелить газон, а также обустроить детскую площадку с прорезиненным покрытием.

В деревне Шепино за 4,9 миллиона рублей рабочие должны устроить автомобильную дорогу и тротуар по улице Школьной, заасфальтировать двор, смонтировать ливневку, установить лавочки и урны.

В селе Лаврово по улице 8 Марта (дома №№5 и 7) рабочие уложат асфальт на проезжей части, построят тротуар, установят фонари, лавочки, урны, озеленят территорию. Обойдется работа в 3,4 миллиона рублей.

Также ремонт будет вестись в поселке Знаменка на Школьной улице (дома 1,2,3 и 6). На благоустройство предусмотрены средства в сумме 5,9 миллиона рублей.

- Подрядчик должен обустроить проезжую часть, тротуары и подходы к подъездам домов, поставить скамейки, урны, фонари, постелить газон, - рассказали в пресс-службе Администрации Орловского района.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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