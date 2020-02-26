26 Февр. 2020 2020-02-26T12:09:07+03:00

Орловцев приглашают на лекцию об экологии и вторсырье Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Жителям облцентра расскажут, как сделать свою повседневность более "зеленой"

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В грядущие выходные жителей областного центра приглашают на бесплатную открытую лекцию в Лабораторию социального развития. Темой встречи станет экология и вторсырье и как от него избавиться без вреда для природы.

Спикерами свободной дискуссии выступят Светлана Блинникова, руководитель экопроекта "Второй шанс", и Кристина Белевкина, экоактивистка.

Волонтеры и опытные борцы за природу расскажут всем, кто хочет сделать свою повседневность более "зеленой", как этого достичь, куда и как сдавать вторсырье в Орле и работает ли концепция "Ноль отходов".

Внимание! Необходимо заранее записаться на участие. Сделать это можно в официальной группе проекта «Свежая лекция».

КОГДА? ГДЕ?

1 марта, 13:00

ул. Ленина, д.1 (типография "Труд", 4 этаж)

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ИСТОЧНИК KP.RU