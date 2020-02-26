Орловцев приглашают на лекцию об экологии и вторсырье
В грядущие выходные жителей областного центра приглашают на бесплатную открытую лекцию в Лабораторию социального развития. Темой встречи станет экология и вторсырье и как от него избавиться без вреда для природы.
Спикерами свободной дискуссии выступят Светлана Блинникова, руководитель экопроекта "Второй шанс", и Кристина Белевкина, экоактивистка.
Волонтеры и опытные борцы за природу расскажут всем, кто хочет сделать свою повседневность более "зеленой", как этого достичь, куда и как сдавать вторсырье в Орле и работает ли концепция "Ноль отходов".
Внимание! Необходимо заранее записаться на участие. Сделать это можно в официальной группе проекта «Свежая лекция».
КОГДА? ГДЕ?
1 марта, 13:00
ул. Ленина, д.1 (типография "Труд", 4 этаж)
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ИСТОЧНИК KP.RU