В Орле грузовик протаранил легковушку и вылетел на тротуар
Сегодня утром, 26 февраля, в Орле грузовой автомобиль протаранил легковушку, снес дорожное ограждение и вылетел на тротуар. ДТП случилось в районе завода Медведева.
Фото: пресс-служба УМВД России по Орловской области
В полиции озвучили предварительную информацию об аварии. Установлено, что около половины одиннадцатого на улице Московской водитель на грузовом "Мерседесе" столкнулся с "Ладой Ларгус". После чего машина выехала в пешеходную зону. Чудом, в этот момент на тротуаре не оказалось людей.
Фото: пресс-служба УМВД России по Орловской области
- Пострадавших нет. На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД. Ведется сбор первоначальных данных о дорожно-транспортном происшествии, - сообщили корреспонденту "КП-Орел" в пресс-службе УМВД России по Орловской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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