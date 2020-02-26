В Орле грузовик протаранил легковушку и вылетел на тротуар

26 Февр. 2020 2020-02-26T11:55:07+03:00

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Сегодня утром, 26 февраля, в Орле грузовой автомобиль протаранил легковушку, снес дорожное ограждение и вылетел на тротуар. ДТП случилось в районе завода Медведева.

Фото: пресс-служба УМВД России по Орловской области

В полиции озвучили предварительную информацию об аварии. Установлено, что около половины одиннадцатого на улице Московской водитель на грузовом "Мерседесе" столкнулся с "Ладой Ларгус". После чего машина выехала в пешеходную зону. Чудом, в этот момент на тротуаре не оказалось людей.

Фото: пресс-служба УМВД России по Орловской области

- Пострадавших нет. На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД. Ведется сбор первоначальных данных о дорожно-транспортном происшествии, - сообщили корреспонденту "КП-Орел" в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU