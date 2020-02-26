2020-02-26T11:55:07+03:00
Происшествия

В Орле грузовик протаранил легковушку и вылетел на тротуар

Чудом в ДТП обошлось без жертв
Ольга СУПОНЕВА
Поделиться:
Фото: пресс-служба УМВД России по Орловской областиФото: пресс-служба УМВД России по Орловской области
Изменить размер текста:

Сегодня утром, 26 февраля, в Орле грузовой автомобиль протаранил легковушку, снес дорожное ограждение и вылетел на тротуар. ДТП случилось в районе завода Медведева.

Фото: пресс-служба УМВД России по Орловской области

Фото: пресс-служба УМВД России по Орловской области

В полиции озвучили предварительную информацию об аварии. Установлено, что около половины одиннадцатого на улице Московской водитель на грузовом "Мерседесе" столкнулся с "Ладой Ларгус". После чего машина выехала в пешеходную зону. Чудом, в этот момент на тротуаре не оказалось людей.

Фото: пресс-служба УМВД России по Орловской области

Фото: пресс-служба УМВД России по Орловской области

- Пострадавших нет. На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД. Ведется сбор первоначальных данных о дорожно-транспортном происшествии, - сообщили корреспонденту "КП-Орел" в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Вы стали свидетелем достойного внимания события?

Сообщите об этом нашим журналистам!

по электронной почте: olga.suponeva@phkp.ru

по телефону: (4862) 43-39-39

или напишите "Вконтакте"

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «ДТП-2020 в Орловской области»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Орловцы, участники Великой Отечественной войны, получат средства на ремонт жилья
Бюсты Героям-орловцам Рязанцеву и Скворцову откроют в Орле 2 марта
В Орле сняли с продажи семена огурца «Китайского болезнеустойчивого»
В Орловском районе отремонтируют дворы
Орловцев приглашают на лекцию об экологии и вторсырье
В Орле грузовик протаранил легковушку и вылетел на тротуар
Жители нескольких улиц Орла 26 февраля остались без воды и тепла
В Орловской области заболевание ОРВИ пошло на спад
В Орле наградят «Женщин - лидеров года»
В Орле автоледи не уступила дорогу и столкнулась с «ВАЗом»
На Орловщине планируют увеличить посевы почти на 17 тысяч гектар
Орловская область оказалась на 21 месте рейтинга наименьшей аварийности на дорогах
За первый месяц 2020 года промышленность Орловщины подросла на 1,3%
В Орле чествовали талантливую молодежь
В Черноземье возле дома расстреляли сына бизнесмена в машине отца
В Орле полицейские нашли 8-летнего мальчика, уехавшего из дома на велосипеде
В Орловской области бывшей главе сельсовета не доплатили пенсию
В Орле водителям запретили поворачивать налево у "Гринна"