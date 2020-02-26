Жители нескольких улиц Орла 26 февраля остались без воды и тепла

26 Февр. 2020 2020-02-26T12:00:58+03:00

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Сегодня, 26 февраля, в Орле жители нескольких улиц остались без холодной и горячей воды, а также отопления. Связаны эти коммунальные неудобства с ремонтными работами, "КП" рассказывает по каким адресам и до которого часа не будет ресурса.

С 9.00 до 15.00 не будет холодной и горячей воды по адресам: улица Металлургов, 19, 21, 23, 27, а также Раздольная, 43, 45, 49, 55 и Родзевича-Белевича, 23.

Также с 9.00 до 15.00 без горячей воды и отопления останутся жители домов по адресам ул. Латышских Стрелков, 107, ул. Авиационная 2, 6, Комсомольская, 272, 274, 282, 284, 286, 288. В зону отключения попала, также, школа №28.

С 9.00 до 13.00 не будет горячей воды и отопления по улицам Васильевская, 136 и Циоковского, 10.

И с 9.00 до 15.00 отключена горячая и холодная вода на Планерной улице в домах 57, 59, 61, 65, 67, 69.

Об отключениях сообщает пресс-служба Администрации Орла со ссылкой на диспетчеров ресурсопоставляющих организаций.

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ИСТОЧНИК KP.RU