26 Февр. 2020 2020-02-26T11:39:56+03:00

В Орловской области заболевание ОРВИ пошло на спад Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

У детей в возрасте от 7 до 14 лет случаи болезни снизились на 15,2%

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В Орловской области заболевание ОРВИ пошло на спад. К такому выводу пришли специалисты регионального Роспотребнадзора, изучив отчеты медиков.

За последнюю неделю, с 17 по 23 февраля, в области зарегистрировано 6 тысяч 500 случаев заболеваний гриппом и ОРВИ. 58,2% простудившихся – дети.

- В сравнении с предыдущей неделей отмечается снижение заболеваемости на 4%, среди детей в возрастной группе 7-14 лет – на 15,2%, - пояснили «КП» в ведомстве.

Однако недельный эпидемический порог все еще превышен среди детей от 3 до 6 лет и старше 15 лет.

При обследовании пациентов выявлены вирусы гриппа А (H1N1)2009, гриппа В и вирусы не гриппозной этиологии (вирусы парагриппа 1 и 3 типа, РС-вирус, рино-, адено- и бокавирусы).

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ИСТОЧНИК KP.RU