2020-02-26T11:39:56+03:00
Общество

В Орловской области заболевание ОРВИ пошло на спад

У детей в возрасте от 7 до 14 лет случаи болезни снизились на 15,2%
Наталья Меркулова
Поделиться:
В Орловской области заболевание ОРВИ пошло на спадВ Орловской области заболевание ОРВИ пошло на спадФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
Изменить размер текста:

В Орловской области заболевание ОРВИ пошло на спад. К такому выводу пришли специалисты регионального Роспотребнадзора, изучив отчеты медиков.

За последнюю неделю, с 17 по 23 февраля, в области зарегистрировано 6 тысяч 500 случаев заболеваний гриппом и ОРВИ. 58,2% простудившихся – дети.

- В сравнении с предыдущей неделей отмечается снижение заболеваемости на 4%, среди детей в возрастной группе 7-14 лет – на 15,2%, - пояснили «КП» в ведомстве.

Однако недельный эпидемический порог все еще превышен среди детей от 3 до 6 лет и старше 15 лет.

При обследовании пациентов выявлены вирусы гриппа А (H1N1)2009, гриппа В и вирусы не гриппозной этиологии (вирусы парагриппа 1 и 3 типа, РС-вирус, рино-, адено- и бокавирусы).

Вы стали свидетелем достойного внимания события?

Сообщите об этом нашим журналистам!

по электронной почте: olga.suponeva@phkp.ru

по телефону: (4862) 43-39-39

или напишите "Вконтакте"

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Орловцы, участники Великой Отечественной войны, получат средства на ремонт жилья
Бюсты Героям-орловцам Рязанцеву и Скворцову откроют в Орле 2 марта
В Орле сняли с продажи семена огурца «Китайского болезнеустойчивого»
В Орловском районе отремонтируют дворы
Орловцев приглашают на лекцию об экологии и вторсырье
В Орле грузовик протаранил легковушку и вылетел на тротуар
Жители нескольких улиц Орла 26 февраля остались без воды и тепла
В Орловской области заболевание ОРВИ пошло на спад
В Орле наградят «Женщин - лидеров года»
В Орле автоледи не уступила дорогу и столкнулась с «ВАЗом»
На Орловщине планируют увеличить посевы почти на 17 тысяч гектар
Орловская область оказалась на 21 месте рейтинга наименьшей аварийности на дорогах
За первый месяц 2020 года промышленность Орловщины подросла на 1,3%
В Орле чествовали талантливую молодежь
В Черноземье возле дома расстреляли сына бизнесмена в машине отца
В Орле полицейские нашли 8-летнего мальчика, уехавшего из дома на велосипеде
В Орловской области бывшей главе сельсовета не доплатили пенсию
В Орле водителям запретили поворачивать налево у "Гринна"