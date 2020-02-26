В Орле наградят «Женщин - лидеров года»
Накануне Международного женского дня в Орле подведут итоги областного конкурса «Женщина - лидер года». Дам, достигших больших рабочих успехов, будут чествовать 3 марта.
- Мероприятие, которое проводит общественная организация «Союз женщин Орловской области», стало доброй традицией нашего региона. Ежегодно почетными наградами отмечают орловчанок, которые достигли особых успехов на профессиональном поприще, - рассказали «КП» в пресс-службе Правительства Орловской области.
Торжественная церемония пройдет в академическом театре им. Тургенева. Начало в 11.00.
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ИСТОЧНИК KP.RU