2020-02-26T11:14:41+03:00
Общество

В Орле наградят «Женщин - лидеров года»

Дам, достигших больших рабочих успехов, будут чествовать 3 марта
Наталья Меркулова
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В Орле наградят «Женщин - лидеров года»В Орле наградят «Женщин - лидеров года»Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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Накануне Международного женского дня в Орле подведут итоги областного конкурса «Женщина - лидер года». Дам, достигших больших рабочих успехов, будут чествовать 3 марта.

- Мероприятие, которое проводит общественная организация «Союз женщин Орловской области», стало доброй традицией нашего региона. Ежегодно почетными наградами отмечают орловчанок, которые достигли особых успехов на профессиональном поприще, - рассказали «КП» в пресс-службе Правительства Орловской области.

Торжественная церемония пройдет в академическом театре им. Тургенева. Начало в 11.00.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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