В Орле автоледи не уступила дорогу и столкнулась с «ВАЗом»
Вчера, 25 февраля, в Железнодорожном районе Орла не разъехались две легковушки. Автоледи не уступила дорогу и столкнулась с «ВАЗом».
Авария произошла в 11 часов утра возле дома №59 на улице 5 Августа. 51-летняя женщина ехала по улице 2-я Курская и собиралась повернуть на нерегулируемом перекрестке. Дама не учла, что едет по второстепенно дороге, а отечественный «Ваз» - по главной. Столкновения избежать не удалось.
- В результате ДТП 43-летний водитель автомобиля «ВАЗ» получил травмы. Однако госпитализация ему не потребовалась, - рассказали «КП» в региональной Госавтоинспекции.
Всего же за прошедшие сутки в Орловской области зарегистрировано 14 ДТП.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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