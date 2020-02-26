В Орле автоледи не уступила дорогу и столкнулась с «ВАЗом»

26 Февр. 2020 2020-02-26T10:43:19+03:00

В Орле автоледи не уступила дорогу и столкнулась с «Ваз». Фото: Госавтоинспекции Орловской области

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Вчера, 25 февраля, в Железнодорожном районе Орла не разъехались две легковушки. Автоледи не уступила дорогу и столкнулась с «ВАЗом».

Авария произошла в 11 часов утра возле дома №59 на улице 5 Августа. 51-летняя женщина ехала по улице 2-я Курская и собиралась повернуть на нерегулируемом перекрестке. Дама не учла, что едет по второстепенно дороге, а отечественный «Ваз» - по главной. Столкновения избежать не удалось.

- В результате ДТП 43-летний водитель автомобиля «ВАЗ» получил травмы. Однако госпитализация ему не потребовалась, - рассказали «КП» в региональной Госавтоинспекции.

Всего же за прошедшие сутки в Орловской области зарегистрировано 14 ДТП.

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ИСТОЧНИК KP.RU