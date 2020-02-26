2020-02-26T09:39:34+03:00
Экономика

На Орловщине планируют увеличить посевы почти на 17 тысяч гектар

Аграрии готовятся дать старт новому сезону
Наталья Меркулова
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На Орловщине планируют увеличить посевы почти на 17 тысяч гектарНа Орловщине планируют увеличить посевы почти на 17 тысяч гектарФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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Вчера, 25 февраля, на аппаратном совещании в областной администрации обсудили готовность к предстоящему сельхозсезону. Аграрии планируют побить рекорды прошлых лет и увеличить посевные площади.

Возделываемые поля должны увеличиться на 16,7 тысяч га. Всего же будет засеяно 1,3 миллиона га.

- В конце прошлого года было посеяно 451,5 тысяч га озимых зерновых культур. С началом весенних полевых работ яровые займут площадь еще 794,3 тысяч га, - рассказали «КП» в пресс-службе регионального Правительства.

По традиции на орловских полях весной посеют ячмень, пшеницу, овес, гречиху, кукурузу и горох. Не обойдется и без технических культур – рапса, подсолнечника, сахарной свеклы. Меньше всего запланировано посадить кормовых овощей – картофеля и бахчевых.

Сейчас фермеры и сельхозпредприятия приводят в порядок технику, запасаются топливом и готовят семена на посев.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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