Орловская область оказалась на 21 месте рейтинга наименьшей аварийности на дорогах

26 Февр. 2020 2020-02-26T09:15:19+03:00

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Орловская область оказалась на 21 месте из 85-ти рейтинга наименьшей аварийности на дорогах. Всероссийское исследование было проведено на основе статистики МВД за прошлый год.

Так одним из главных критериев оценки стало количество автомобилей, зарегистрированных в регионах и число ДТП с пострадавшими. При этом специалисты отметили, что в 2019-м количество аварий в стране снизилось на 2,2%.

Самым низкоаварийной признали Чеченскую Республику. Она заняла 1 место рейтинга. В ней зафиксировали всего 76 ДТП с пострадавшими на 100 тысяч автомобилей, погибли или были ранены 34 человека на 100 тысяч жителей региона.

Самой сложной осталась ситуация с аварийностью на дорогах Республики Тыва. В прошлом году здесь зарегистрировали 858 ДТП с пострадавшими на 100 тысяч автомобилей, погибли или были ранены 265 человек на 100 тысяч жителей региона.

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ИСТОЧНИК KP.RU