26 Февр. 2020 2020-02-26T08:57:35+03:00

За первый месяц 2020 года промышленность Орловщины подросла на 1,3% Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Изменить размер текста: A A

По данным Правительства Орловской области, за январь 2020 года объем промышленного производства подрос на 1,3%. Самые активные темпы развития наблюдают в производстве пищевых продуктов.

- Рост обеспечили в основном обрабатывающие отрасли, где индекс составил 108,3% и сырьевой сектор, где индекс составил 115,1%, - пояснили «КП» в пресс-службе областной администрации.

Причем треть от объема производства приходится на долю компаний, выпускающих пищевую продукцию. Их индекс вырос на 22%.

Вы стали свидетелем достойного внимания события?

Сообщите об этом нашим журналистам!

по электронной почте: olga.suponeva@phkp.ru

по телефону: (4862) 43-39-39

или напишите "Вконтакте"

ИСТОЧНИК KP.RU