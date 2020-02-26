За первый месяц 2020 года промышленность Орловщины подросла на 1,3%
По данным Правительства Орловской области, за январь 2020 года объем промышленного производства подрос на 1,3%. Самые активные темпы развития наблюдают в производстве пищевых продуктов.
- Рост обеспечили в основном обрабатывающие отрасли, где индекс составил 108,3% и сырьевой сектор, где индекс составил 115,1%, - пояснили «КП» в пресс-службе областной администрации.
Причем треть от объема производства приходится на долю компаний, выпускающих пищевую продукцию. Их индекс вырос на 22%.
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ИСТОЧНИК KP.RU