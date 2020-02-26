В Орле чествовали талантливую молодежь

26 Февр. 2020 2020-02-26T08:41:26+03:00

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Во вторник, 25 февраля, в Орле прошла Торжественная церемония чествования талантливой молодежи. Почетные награды из рук губернатора получили школьники, студенты и аспиранты.

Грамоты, свидетельства о стипендии и денежные премии вручили 33 отличникам учебы, науки и спорта. Глава региона Андрей Клычков подчеркнул, что сейчас в Орловской области работе с одаренными детьми и молодежью уделяется особое внимание.

- Сегодня мы можем с полной уверенностью утверждать, что наше национальное достояние – это наша молодежь, которая готова получать новые знания, а самое главное - реализовывать свои таланты и возможности на благо развития нашей страны, - обратился к участникам церемонии Андрей Клычков.

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ИСТОЧНИК KP.RU