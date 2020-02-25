2020-02-25T17:24:13+03:00
Общество

В Орле полицейские нашли 8-летнего мальчика, уехавшего из дома на велосипеде

Ребенок проехал около двух километров по Советскому району облцентра
Наталья Меркулова
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В Орле полицейские нашли 8-летнего мальчика, уехавшего из дома на велосипедеВ Орле полицейские нашли 8-летнего мальчика, уехавшего из дома на велосипеде
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Вчера, 25 февраля, сотрудникам орловской полиции удалось оперативно найти пропавшего 8-летнего мальчика. Всего несколько минут им понадобилось, чтобы вернуть ребенка взволнованным родителям.

Школьник катался на велосипеде во дворе дома на улице Ермолова и около 13 часов дня пропал из виду. Семья забеспокоилась и позвонила в полицию.

- В полицию поступило сообщение, что мальчик уехал на детском велосипеде в неизвестном направлении. Оперативный дежурный незамедлительно передал ориентировку всем сотрудникам ППС, - рассказали «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Уже через несколько минут сотрудники пешего наряда обследовали центр города и увидели рядом с улицей Ленина ребенка, похожего по приметам. При нем также был велосипед. Тогда полицейские обратились к нему и узнали, как его зовут. Догадка оказалось верной.

От своего дома до Ленинской он проехал около двух километров. Мальчика уже передали его родителям.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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