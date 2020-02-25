25 Февр. 2020 2020-02-25T17:24:13+03:00

В Орле полицейские нашли 8-летнего мальчика, уехавшего из дома на велосипеде

Ребенок проехал около двух километров по Советскому району облцентра

Изменить размер текста: A A

Вчера, 25 февраля, сотрудникам орловской полиции удалось оперативно найти пропавшего 8-летнего мальчика. Всего несколько минут им понадобилось, чтобы вернуть ребенка взволнованным родителям.

Школьник катался на велосипеде во дворе дома на улице Ермолова и около 13 часов дня пропал из виду. Семья забеспокоилась и позвонила в полицию.

- В полицию поступило сообщение, что мальчик уехал на детском велосипеде в неизвестном направлении. Оперативный дежурный незамедлительно передал ориентировку всем сотрудникам ППС, - рассказали «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Уже через несколько минут сотрудники пешего наряда обследовали центр города и увидели рядом с улицей Ленина ребенка, похожего по приметам. При нем также был велосипед. Тогда полицейские обратились к нему и узнали, как его зовут. Догадка оказалось верной.

От своего дома до Ленинской он проехал около двух километров. Мальчика уже передали его родителям.

Вы стали свидетелем достойного внимания события?

Сообщите об этом нашим журналистам!

по электронной почте: olga.suponeva@phkp.ru

по телефону: (4862) 43-39-39

или напишите "Вконтакте"

ИСТОЧНИК KP.RU