25 Февр. 2020 2020-02-25T16:25:59+03:00

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В Орловской области бывшей главе сельсовета не доплатили пенсию. Долг в 39 тысяч рублей женщине вернули после вмешательства прокуратуры.

Инцидент произошел в Кромском районе области. Экс-глава администрации Бельдяжского сельского поселения сама обратилась в надзорные органы с жалобой на нарушение ее пенсионных прав. Как оказалось, заявительница является получателем муниципальной пенсии за выслугу лет, однако администрацией поселения с мая 2018 года соответствующие выплаты заявительнице не перечислялись. Так и накопился долг.

- По фактам нарушений прокуратурой района в адрес главы администрации Бельдяжского сельского поселения внесено представление, по результатам его рассмотрения виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности. В настоящее время права заявительницы восстановлены, задолженность погашена в полном объеме, - сообщили "КП" в пресс-службе Прокуратуры Орловской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU