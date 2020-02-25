В Орле водителям запретили поворачивать налево у "Гринна"

25 Февр. 2020 2020-02-25T15:59:40+03:00

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На Кромском шоссе в Орле изменилась схема движения транспорта. Теперь водителям нельзя поворачивать налево у "Гринна" (Кромское ш-се, 23).

Решение о том, что нужно запретить левый поворот, причем вне зависимости от направления движения транспорта, было принято комиссией по обеспечению безопасности дорожного движения.

- До следующей недели объект улично-дорожной сети оборудуют дорожными знаками «Направления движения по полосам», указывающими направление движения по левой полосе только прямо, а по правой полосе — прямо и направо, - сообщили "Комсомолке" в пресс-службе Администрации Орла.

Дело в том, что указанный участок дороги является аварийным и по итогам 2019 года даже вошел в число самых аварийно-опасных в областном центре. По статистике ГИБДД, с января по сентябрь в прошлом году тут случилось 4 ДТП, пострадало 5 человек, 1 погиб. Полицейские отмечают, что нередко общественный транспорт становился причиной аварии: водители маршруток разворачивались на парковке, а о безопасности забывали. По планам, запрет левого поворота позволит сократить число аварий и, соответственно, жертв.

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ИСТОЧНИК KP.RU