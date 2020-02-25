Мировые рок-хиты в исполнении оркестра прозвучат в Орле 8 марта

25 Февр. 2020 2020-02-25T15:07:31+03:00

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Уже на следующей неделе, в праздничный день 8 марта, в Орле состоится необычный концерт. Программу, состоящую из композиций культовых рок-групп, представит "Hard Rock Orchestra!"

Московский оркестр представит на орловской сцене мировые рок-хиты. Лучшие хиты культовых рок-команд гости услышат 8 марта.

В этот вечер со сцены прозвучат композиции групп Bon Jovi, Iron Maiden, Queen, Led Zeppelin,Linkin Park, Muse, Nirvana, Rammstein, System of a Down, The Offspring, The Prodigy, Red Hot Chili Peppers, Guns N' Roses и других! Начав на старте 2019 года как струнный оркестр, ребята уже четырежды выступили с аншлагами в Кремле.

- Hard Rock Orchestra – это не только совершенно новый взгляд на исполнение мировых хитов рока, но и уникальный по своему составу коллектив. Все участники настоящие мультиинструменталисты. Дирижер играет на трубе и фортепиано? Не вопрос! Кларнетист превратился в саксофониста? Без проблем! Барабанщик берет в руки флейту? И такое возможно! - говорят организаторы музыкального события.

Если вы думаете, куда сходить в Орле 8 марта, - концерт станет прекрасным вариантом времяпрепровождения.

КОГДА? ГДЕ?

8 марта, 19.00

Кромское ш-се, 4

Билеты можно приобрести в кассах города, а также онлайн здесь.

(12+)

ИСТОЧНИК KP.RU