2020-02-25T10:35:53+03:00
Происшествия

В Орле на Игнатова разгорелся пожар из-за непотушенной сигареты

В ЧП обошлось без пострадавших
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКОФото: Вячеслав КОВАЛЕНКОФото: Архив "КП"
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В Орле спасатели тушили пожар, разгоревшийся в квартире. Непотушенная сигарета едва не привела к трагическим последствиям.

ЧП случилось накануне, в понедельник 24 февраля. На телефон пожарной службы сигнал о происшествии поступил поздно вечером, на часах было около половины двенадцатого. Спасатели прибыли на место: в одну из пятиэтажек Советского района, расположенную на улице Игнатова.

- В результате пожара в двухкомнатной квартире сгорела текстильная обшивка дивана и постельные принадлежности. Предполагаемая причина пожара – неосторожное обращение с огнем при курении, - рассказали "КП" в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

Размер ущерба устанавливается, пострадавших нет.

Всего же за прошедшие праздничные выходные спасателям пришлось выезжать на различные происшествия почти четыре десятка раз. Из них девять выездов - на ликвидацию пожаров.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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