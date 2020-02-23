В Орле прошел спортивный флешмоб «МЧС за ЗОЖ»

23 Февр. 2020 2020-02-23T11:41:43+03:00

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В субботу, 22 февраля, сотрудники регионального главка МЧС России готовили жителей Орла увлекательный семейно-спортивный флешмоб «МЧС за ЗОЖ». Гостей ждали веселые и зажигательные соревнования, конкурс селфи и подарки.

Мужчины посоревновались в подъеме гири на скоростьФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

На базе 1-ой пожарно-спасательной части Орла работало сразу несколько тематических и интерактивных площадок, где каждый желающий мог познакомиться с работой кинологических собак, посмотреть на спецтехнику, узнать увлекательные истории пожарного братства и проверить собственные навыки в первой медпомощи и ориентации на местности.

Какой здоровый образ жизни без зарядки?Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Для любителей активного отдыха специалисты МЧС, их коллеги из поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» и волонтеры подготовили конкурсы надевания боевки, подъема гири, перетягивание каната и раскатывания пожарных рукавов. Восполнить силы можно было на полевой кухне, отведав гречневую кашу от пожарных.

Знакомство с четвероногим спасателем - восторг для малышей!Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Бонусом праздника стало то, что за победу в конкурсах и викторинах гости получали специальные купоны. Гости, собравшие их больше всех, смогли стать участниками розыгрыша огнетушителей. Ажиотаж был таким, что сотрудникам ведомства пришлось давать допзадания.

- Важнейшая задача нашей акции - привлечь внимание людей к здоровому образу жизни и занятиям спортом. Для нас, очень важно, чтобы каждый человек знал как вести себя в чрезвычайной ситуации и соблюдал правила безопасности, - пояснил «КП» генерал-майор внутренней службы Александр Новиков, начальник ГУ МЧС России по Орловской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU