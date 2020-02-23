2020-02-23T10:39:58+03:00
Общество

В Орле девушки-полицейские поздравили водителей с Днем защитника Отечества

Вместо штрафов мужчин за рулем ждали подарки и пожелание хорошей дороги
Наталья Меркулова
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В Орле девушки-полицейские поздравили водителей с Днем защитника Отечества. Фото: региональная ГосавтоинспекцияВ Орле девушки-полицейские поздравили водителей с Днем защитника Отечества. Фото: региональная Госавтоинспекция
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Накануне Дня защитника Отечества девушки-полицейские поздравили водителей с праздников. Вместо штрафов мужчин за рулем ждали подарки и пожелания хорошей дороги.

Сотрудницы Госавтоинспекции вышли на улицы Орла и останавливали автолюбителей. Первая реакция взмах жезла у всех была одинаковой – мужчины спешно начинали искать документы для предъявления, но успокоились, увидев прекрасные женские улыбки.

- Для водителей это стало приятной неожиданностью. Они, ожидая серьезного разговора с сотрудницами полиции, были удивлены такому поздравлению. Большинство из них признались, что услышать поздравления и получить подарки от женщин - офицеров полиции им было приятно вдвойне, - рассказали «КП» в УГИБДД УМВД России по Орловской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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