2020-02-23T10:18:20+03:00
Спорт

Евгений Плющенко оценил спортивный потенциал Орловщины

Знаменитый фигурист прогулялся по областному центру вместе с чиновниками
Наталья Меркулова
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Евгений Плющенко оценил спортивный потенциал Орловщины. Фото: Дмитрий БутусовЕвгений Плющенко оценил спортивный потенциал Орловщины. Фото: Дмитрий Бутусов
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Вчера в Орле побывал знаменитый фигурист Евгений Плющенко. Об этом рассказал на своей странице в соцсетях рассказал Дмитрий Бутусов, заместитель Председателя регионального Правительства по развитию агропромышленного комплекса.

Как известно, двукратный олимпийский чемпион познакомился со спортивной инфраструктурой и развитием на Орловщине фигурного катания. Также чиновники обсудили с Плющенко возможности сотрудничества в этой сфере.

Фигурист прогулялся по площади Ленина, заглянул на каток и побывал на Мемориале гвардейцам-танкистам во Мценском районе.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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