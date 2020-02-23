Евгений Плющенко оценил спортивный потенциал Орловщины
Вчера в Орле побывал знаменитый фигурист Евгений Плющенко. Об этом рассказал на своей странице в соцсетях рассказал Дмитрий Бутусов, заместитель Председателя регионального Правительства по развитию агропромышленного комплекса.
Как известно, двукратный олимпийский чемпион познакомился со спортивной инфраструктурой и развитием на Орловщине фигурного катания. Также чиновники обсудили с Плющенко возможности сотрудничества в этой сфере.
Фигурист прогулялся по площади Ленина, заглянул на каток и побывал на Мемориале гвардейцам-танкистам во Мценском районе.
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ИСТОЧНИК KP.RU