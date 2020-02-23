2020-02-23T09:53:31+03:00
Происшествия

В Орле «Газель» сдавала назад и сбила 92-летнюю женщину

Происшествие случилось в Заводском районе города
Наталья Меркулова
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Вчера, 22 февраля, в Заводском районе Орла «Газель» сбила пожилую женщину. Происшествие случилось во дворе дома №4 по проезду Цветочному.

Около 12 часов дня 58-летний водитель выезжал задним ходом с придомовой территории и не заметил пешехода. Избежать столкновения не удалось.

- Медицинскую помощь 92-летней женщине оказали на месте, - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

На месте ДТП работали сотрудники Госавтоинспекции.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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