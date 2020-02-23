В Орле «Газель» сдавала назад и сбила 92-летнюю женщину
Вчера, 22 февраля, в Заводском районе Орла «Газель» сбила пожилую женщину. Происшествие случилось во дворе дома №4 по проезду Цветочному.
Около 12 часов дня 58-летний водитель выезжал задним ходом с придомовой территории и не заметил пешехода. Избежать столкновения не удалось.
- Медицинскую помощь 92-летней женщине оказали на месте, - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.
На месте ДТП работали сотрудники Госавтоинспекции.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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