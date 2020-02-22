2020-02-22T11:36:40+03:00
Общество

Орловец, до смерти забивший пенсионера на улице, отправится за решетку

81-летний мужчина отказался здороваться с пьяным дебоширом
Наталья Меркулова
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Орловец, до смерти забивший пенсионера на улице, отправится за решеткуОрловец, до смерти забивший пенсионера на улице, отправится за решеткуФото: Архив "КП"
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В Орле вынесли приговор 45-летнему мужчине, забившему до смерти пенсионера. Ближайшие 13 лет он проведет за решеткой в колонии строго режима.

Следствие установило, что поводом для жестокого нападения на пожилого человека стало то, что тот отказался поздороваться с пьяным незнакомцем. Трагедия развернулась прямо возле продуктового магазина в Заводском районе города. Агрессивный дебошир дождался, когда пенсионер выйдет на улицу, подкараулил его и жестоко избил.

Пожилой мужчина попал в больницу с множественными телесными травмами. Спасти его жизнь врачам не удалось.

В ноябре прошлого года Заводской районный суд на основании вердикта присяжных заседателей, признал орловца и приговорил его к 13 годам лишения свободы. Однако с таким вердиктом преступник не согласился и подал жалобу в областной суд.

- Приговор районного суда был обжалован осужденным и его защитниками, однако судебная коллегия по уголовным делам областного суда доводы жалоб признала несостоятельными. Приговор оставлен без изменения, - рассказали «КП» в пресс-службе Прокуратуры Орловской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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