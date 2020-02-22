Орловская пенсионерка забыла на парковке сумку и лишилась крупной суммы денег

22 Февр. 2020 2020-02-22T11:09:26+03:00

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В Орле пенсионерка, заглянувшая в торговый центр за покупками, забыла на парковке сумку с деньгами. Вспомнив о пропаже только дома, женщина вернулась к магазину, но вещей уже на месте не было.

После этого она не растерялась и пошла в полицию, где рассказала о своей беде. Как выяснилось, в торговый центр женщина приехала на личном авто, а сумку забыла в тележке, когда перекладывала продукты в багажник.

Сотрудники уголовного розыска изучили записи с камеры видеонаблюдения, расположенной на парковке и выяснили, что женской сумкой заинтересовался проходивший мимо мужчина. Он и забрал ее с собой. Вскоре оперативники установили его личность и местожительство.

- Им оказался 52-летний гражданин, находившийся в Орле проездом и снимавший в городе жилье. У него был обнаружен телефон, принадлежащий потерпевшей. Деньги (8 тысяч рублей наличными) он потратил, а саму сумку выбросил, - рассказали «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Сейчас против мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Ведется следствие.

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ИСТОЧНИК KP.RU