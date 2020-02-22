2020-02-22T10:48:57+03:00
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Орловские школьники презентовали маршруты походов «Путь Героя»

Лучшие проекты можно будет увидеть онлайн
Наталья Меркулова
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Орловские школьники презентовали маршруты походов «Путь Героя»Орловские школьники презентовали маршруты походов «Путь Героя»Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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В пятницу, 21 февраля, орловские школьники и команда гостей из столицы презентовали туристические маршруты походов «Путь Героя». Ребята провели большую исследовательскую работу и изучили места, связанные с боевым путем и подвигами советских воинов.

Всего разработкой проектов занимались 28 школьных команд. Лучшими из них признали маршруты посвященные Алексею Ломакину, Михаилу Катукову, Михаилу Федорову, Валентине Кузьминой, Василию Круглову и Петру Егорову.

Разработкой проектов занимались 28 школьных команд Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Разработкой проектов занимались 28 школьных командФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Все проекты походов, прошедшие конкурсную экспертизу, будут размещены на сайте Центра детского (юношеского) технического творчества, туризма и экскурсий.

- Образовательные организации, в том числе из других регионов страны, смогут использоваться их для организации походов по местам боевой славы Орловской области, - рассказали «КП» в пресс-службе Правительства региона.

Авторы лучших маршрутов получили грамоты и памятные призы Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Авторы лучших маршрутов получили грамоты и памятные призыФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

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ИСТОЧНИК KP.RU

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