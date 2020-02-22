В Орле покажут документальный фильм о рок-н-рольщике Константине Ступине
Почитателей андеграундной музыки ждет спецпоказ документального фильма «СТУПА» об орловском рок-н-рольщике Константине Ступине. Лидер группы «Ночная трость» расскажет о рок-музыке, тюрьме и жизни в психбольнице.
Режиссер Кирилл Ненашев не идеализирует своего героя и показывает его таким, какой он есть. Фильм вошел в программу фестиваля «ArtDocFest».
- Внутренний рок-н-рольный протест и разгар девяностых постоянно прерывали творческую карьеру Ступы. Наркотики, тюрьма и снова музыка – он не сдался. Он навсегда остался настоящим андеграундным музыкантом, играющим в европейском стиле, но прожившим русскую жизнь, - говорит режиссер.
КОГДА? ГДЕ?
13 марта, 19.30
Кинотеатр "Победа" (ул.Ленина,22)
(18+)
ИСТОЧНИК KP.RU