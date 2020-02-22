22 Февр. 2020 2020-02-22T09:43:39+03:00

В Орле покажут документальный фильм о рок-н-рольщике Константине Ступине. Фотографии режиссера Кирилла Ненашева из личного архива

Андеграундный музыкант расскажет о рок-музыке, тюрьме и жизни в психбольнице

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Почитателей андеграундной музыки ждет спецпоказ документального фильма «СТУПА» об орловском рок-н-рольщике Константине Ступине. Лидер группы «Ночная трость» расскажет о рок-музыке, тюрьме и жизни в психбольнице.

Режиссер Кирилл Ненашев не идеализирует своего героя и показывает его таким, какой он есть. Фильм вошел в программу фестиваля «ArtDocFest».

- Внутренний рок-н-рольный протест и разгар девяностых постоянно прерывали творческую карьеру Ступы. Наркотики, тюрьма и снова музыка – он не сдался. Он навсегда остался настоящим андеграундным музыкантом, играющим в европейском стиле, но прожившим русскую жизнь, - говорит режиссер.

КОГДА? ГДЕ?

13 марта, 19.30

Кинотеатр "Победа" (ул.Ленина,22)

(18+)

ИСТОЧНИК KP.RU