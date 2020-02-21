2020-02-21T17:25:55+03:00
Общество

Орловцам, в годы войны попавшим в концлагеря, вручили медали

В честь 75-летия Победы
Ольга СУПОНЕВА
Поделиться:
Фото: пресс-служба Губернатора Орловской областиФото: пресс-служба Губернатора Орловской области
Изменить размер текста:

В Орловской области продолжается череда событий, приуроченных к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Сегодня представители власти вручили юбилейные медали двоим бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей.

Губернатор Андрей Клычков и мэр Орла Василий Новиков посетили Марию Алексеевну Кудинову 1935 года рождения и Ивана Павловича Шатнева 1926 года рождения.

Фото: пресс-служба Губернатора Орловской области

Фото: пресс-служба Губернатора Орловской области

- В их адрес прозвучали пожелания здоровья и долголетия, а также благодарность за героизм. Марии Алексеевне и Ивану Павловичу вместе с медалями вручили цветы, подарки, - рассказали в пресс-службе Правительства Орловской области.

Иван Павлович Шатнев в 1943 году был угнан немцами из Орловского района на территорию Белоруссии. В концлагере он пробыл до лета 1944 года, пока лагерь не освободили советские солдаты. Через месяц его призвали в армию, на фронте он был ранен. Награжден орденами и медалями.

Мария Алексеевна Кудинова также уроженка Орловского района. Она также находилась в концлагере Белоруссии вместе с мамой, сестрой, братом, пока их не освободили советские войска.

Вы стали свидетелем достойного внимания события?

Сообщите об этом нашим журналистам!

по электронной почте: olga.suponeva@phkp.ru

по телефону: (4862) 43-39-39

или напишите "Вконтакте"

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Орловцам, в годы войны попавшим в концлагеря, вручили медали
В полиции озвучили подробности ДТП с пешеходом на Московской в Орле
Писатель Захар Прилепин заинтересовался судьбой разваливающегося дома Гардениных в Черноземье
Праздничные выходные в Орле будут дождливыми
В Орле водитель "Двенадцатой" сбил девушку на Московской
В Орле суд избрал меру пресечения для фигурантов "похоронного дела"
Орловец заплатил штраф почти в миллион рублей, испугавшись тюрьмы
Новая многоэтажка может вырасти на Полесской улице в Орле
Историю театра Тургенева в Орле можно будет узнать через мобильное приложение
Орловчанка отсудила у районной администрации 60 тысяч рублей за травму сына
23 февраля в Орле запретят стоянку в Трамвайном переулке
В Орле иномарка сбила 12-летнюю девочку на зебре
Орловцы просят установить светофор с кнопкой вызова на Поселковой в Лужках
Глава Орловщины рассказал общественникам, как решаются проблемы жителей
В Орле пройдет флешмоб «МЧС за ЗОЖ»
В Орле выбрали лучшего автоинструктора
Орловец сел за руль пьяным и попал в ДТП с переворотом
В Орле перевозчики не устанавливают в автобусах камеры из-за коронавируса
Орловец, напавший из-за денег на 89-летнюю родственницу, пошел под суд
В Черноземье врач уже два года судится с сайтом пациентских отзывов из-за негативных отзывов
В Орловском УГИБДД рассказали подробности ДТП с пешеходом и "КАМАЗом"
Орловские поисковики ищут родственников красноармейца, погибшего под Кромами
Орлу нужно 10 миллионов рублей, чтобы сделать приют для собак в бывшем свинарнике
В Орле для завода по утилизации биоотходов закупят оборудование на 46,7 млн рублей
21 февраля все школы Орла выйдут с карантина
Мэр Орла возмутился грязью на остановке в Лужках
В Орле транспортная полиция задержала мужчину с «синтетикой»