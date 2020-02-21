Орловцам, в годы войны попавшим в концлагеря, вручили медали
В Орловской области продолжается череда событий, приуроченных к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Сегодня представители власти вручили юбилейные медали двоим бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей.
Губернатор Андрей Клычков и мэр Орла Василий Новиков посетили Марию Алексеевну Кудинову 1935 года рождения и Ивана Павловича Шатнева 1926 года рождения.
Фото: пресс-служба Губернатора Орловской области
- В их адрес прозвучали пожелания здоровья и долголетия, а также благодарность за героизм. Марии Алексеевне и Ивану Павловичу вместе с медалями вручили цветы, подарки, - рассказали в пресс-службе Правительства Орловской области.
Иван Павлович Шатнев в 1943 году был угнан немцами из Орловского района на территорию Белоруссии. В концлагере он пробыл до лета 1944 года, пока лагерь не освободили советские солдаты. Через месяц его призвали в армию, на фронте он был ранен. Награжден орденами и медалями.
Мария Алексеевна Кудинова также уроженка Орловского района. Она также находилась в концлагере Белоруссии вместе с мамой, сестрой, братом, пока их не освободили советские войска.
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ИСТОЧНИК KP.RU