В полиции озвучили подробности ДТП с пешеходом на Московской в Орле
Сегодня днем в Орле произошло ДТП с участием пешехода. Под колесами "Двенадцатой" оказалась девушка, переходившая улицу Московскую.
Как сообщала "Комсомольская правда в Орле" своим читателям, авария произошла в начале третьего часа дня. Очевидцы сообщили о том, что неподалеку от железнодорожного вокзала отечественная легковушка не успела затормозить и сбила пешехода.
- Водитель 1990 года рождения, управляя автомобилем «ВАЗ-2112», двигался по улице Московской со стороны Старо-Московской в направлении Московского шоссе и в районе дома№ 106 допустил наезд на пешехода – девушку 1985 года рождения, переходящую проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу, - пояснили нам в пресс-службе УМВД России по Орловской области.
Водитель был трезв. Пешехода увезли с травмами в больницу, девушка госпитализирована. Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства ДТП.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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