2020-02-21T16:54:10+03:00
Общество

Праздничные выходные в Орле будут дождливыми

Читайте подробный прогноз на 22-24 февраля
Наталья Меркулова
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Выходные в Орле будут дождливымиВыходные в Орле будут дождливымиФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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Про прогнозам специалистов Росгирометцентра, праздничные выходные в Орле обещают быть пасмурными и дождливыми. Рассказываем о погоде на грядущий уикенд.

В субботу, 22 февраля, столбики термометров днем покажут +5 °С. В этот день осадков не ожидается, но будет облачно. Юго-западный ветер будет дуть с силой 4 м/с. Атмосферное давление – 751 мм рт.ст.

В воскресенье, 23 числа, возможен дождь со снегом. Температура опустится до +3 градусов. Ветер усилится и достигнет уже 7 м/с. Барометр покажет 734 мм рт.ст.

В понедельник 24 февраля дождливая погода на время отступит. Будет облачно, без осадков. Температура воздуха днем составит +4 градуса, в ночное опустится до -1. Ветер будет дуть с запада со скоростью 4 метра в секунду. Атмосферное давление пониженное: 733 мм рт.ст.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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