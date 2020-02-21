Праздничные выходные в Орле будут дождливыми

21 Февр. 2020 2020-02-21T16:54:10+03:00

Изменить размер текста: A A

Про прогнозам специалистов Росгирометцентра, праздничные выходные в Орле обещают быть пасмурными и дождливыми. Рассказываем о погоде на грядущий уикенд.

В субботу, 22 февраля, столбики термометров днем покажут +5 °С. В этот день осадков не ожидается, но будет облачно. Юго-западный ветер будет дуть с силой 4 м/с. Атмосферное давление – 751 мм рт.ст.

В воскресенье, 23 числа, возможен дождь со снегом. Температура опустится до +3 градусов. Ветер усилится и достигнет уже 7 м/с. Барометр покажет 734 мм рт.ст.

В понедельник 24 февраля дождливая погода на время отступит. Будет облачно, без осадков. Температура воздуха днем составит +4 градуса, в ночное опустится до -1. Ветер будет дуть с запада со скоростью 4 метра в секунду. Атмосферное давление пониженное: 733 мм рт.ст.

Вы стали свидетелем достойного внимания события?

Сообщите об этом нашим журналистам!

по электронной почте: olga.suponeva@phkp.ru

по телефону: (4862) 43-39-39

или напишите "Вконтакте"

ИСТОЧНИК KP.RU