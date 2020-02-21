В Орле водитель "Двенадцатой" сбил девушку на Московской
Сегодня днем в Орле водитель "Двенадцатой" сбил девушку на Московской улице. Пешеход госпитализирована с травмами.
Авария произошла в районе дома №106, неподалеку от железнодорожного вокзала, в третьем часу дня. По словам очевидцев, водитель ехал с высокой скоростью и не успел затормозить. В ГИБДД на данный момент устанавливают все обстоятельства аварии.
- Ведется сбор первоначальных данных о дорожно-транспортном происшествии. Пешеход с телесными повреждениями госпитализирована в медицинское учреждение, - сообщила "КП-Орел" Олеся Лихобабина, и.о. начальника ОИиОС УМВД России о Орловской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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