Орловец заплатил штраф почти в миллион рублей, испугавшись тюрьмы

21 Февр. 2020 2020-02-21T14:02:55+03:00

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В Орле руководитель фирмы скрывал доходы и отказывался платить штраф почти в миллион рублей, который ему назначил суд. Мужчина перечислял деньги своим знакомым, чтобы судебные приставы не могли наложить на его счета арест.

Однако долго проворачивать эту схему хитрый предприниматель не смог. Сначала сотрудники регионального УФССП России ограничили ему право выезда заграницу, а потом начали подготовку к замене штрафа на лишение свободы.

- Осознав, что уголовный штраф может перерасти в реальное лишение свободы, не дожидаясь нового судебного разбирательства, должник погасил свою задолженность в полном объеме. Сейчас штраф в размере 900 тысяч рублей погашен, а исполнительное производство окончено, - рассказали «КП» в ведомстве.

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ИСТОЧНИК KP.RU